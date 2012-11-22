С учетом ситуации с Грецией в четверг падение пары EUR/USD продолжится - Forex Club

На валютных торгах в четверг, 22 ноября, с учетом неопределенности ситуации с Грецией, по паре EUR/USD возможен откат с первичной целью 1,2770, затем 1,2730 и 1,2680, прогнозируют аналитиков FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, у пары GBP/USD другая ситуация. Великобритания не разваливается и не обсуждает по полгода неотложные вопросы. Протокол последнего заседания подтвердил, что даже настроя на смягчение монетарной политики нет. Соответственно, у пары неплохой фундамент – даже если начнется распродажа, вероятен лишь сдержанный откат через отметку 1,5920 к 1,5890.

Учитывая позитивное настроение рынка и активность, с которой инвесторы реагируют на комментарии Синдзо Абэ, вполне можно ожидать дальнейшего укрепления USD/JPY. Особенно в условиях тонкого рынка. Главное, чтобы лидер ЛДП давал хорошую подпитку текущему оптимизму. По сути, до 83,00 сильных уровней сопротивления не наблюдается, так что следующие 50 пунктов могут быть пройдены с легкостью.