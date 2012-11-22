В НБУ отмечают существенное увеличение продажи наличной валюты

В Национальном банке Украины заявляют, что в последние дни после обнародования, а также введения ряда изменений валютного регулирования объем продажи наличной валюты существенно увеличился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков на пресс-конференции в четверг.

«По сравнению с прошлой неделей ежедневный объем сдачи валюты населением увеличился на 50 с лишним процентов», - сказал Ю.Горшков.

При этом он отметил, что Национальный банк на сегодня считает достаточным уровень обязательной продажи экспортной выручки и в ближайшее время повышать его не намерен.

«50% более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос», - сказал Ю.Горшков.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 ноября, НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк Украины также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

Также на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15-процентный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15-процентного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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