В НБУ пока не знают, что будут взимать с продажи валюты: налог или сбор

В Национальном банке Украины (НБУ) пока не знают, что будет взиматься с операций по продаже наличной валюты: налог или сбор. Об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков.

“...Закон отозван на данный момент для доработки, и обсуждаются сейчас вопросы, в том числе и этот”, - сказал Ю.Горшков, отвечая на вопрос о несогласованности норм ранее представленного в Верховную Раду законопроекта о введении 15% взыскания с операций продажи наличной валюты.

Согласно действующему законодательству, взимание сбора в Пенсионный фонд регулируется пенсионным законодательством и его администрирование проводит Фонд. Налоги взимаются согласно Налоговому Кодексу, их администрированием занимается Налоговая служба Украины.

Тем не менее, Ю.Горшков отметил, что в Нацбанке не ожидают существенных изменений при повторной подаче на рассмотрение в парламент данного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне 60 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено, прежде всего, на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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