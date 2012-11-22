Налоговая увеличила сборы по НДС за январь-октябрь на 3,3 млрд грн

Общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.

Как сказано в сообщении, Госналогслужба полностью удовлетворяет текущие заявки по возмещению НДС и постепенно ликвидирует невозмещенный остаток предыдущих лет.

В частности, по данным Госналогслужбы, за январь-октябрь 2012 года предприятия горно-металлургического комплекса получили 15,5 млрд грн компенсаций из бюджета. В лидерах по возмещению НДС также оказались компании-зернотрейдеры (3,6 млрд грн компенсаций) и строительные организации (3 млрд грн компенсаций).

Согласно данным Госналогслужбы, объем выплаченных компенсаций превысил прошлогодний показатель на 3,9 млрд грн. Это стало возможным за счет увеличения поступлений по НДС и улучшения администрирования этого налога, в том числе посредством введения электронной отчетности.

Как сообщал УНИАН, объем перечисленного в бюджет НДС за 9 месяцев текущего года составил 59,7 млрд грн. При этом количество плательщиков НДС составило более 22 тыс. человек, что на 66% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. При этом, сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.