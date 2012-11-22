Предприятия Украины за 10 месяцев увеличили реализацию услуг на 10,4%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-октябре 2012 года составил 243,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 5349 грн. При этом наименьшая сумма затрат в сфере услуг была зафиксирована в Черновицкой области — 1443,4 грн, наибольшая — в Киеве, в размере 31 725,8 грн.

В октябре показатель реализации услуг украинскими предприятиями составил 26,1 млрд грн, что на 8,8% выше, чем в октябре 2011 года.

Почти половина объема реализованных услуг пришлась на услуги разных видов транспорта, почти и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом, а также услуги предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (53%) от общего объема предоставленных услуг.

В октябре 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 220 млн грн (включая НДС), что в 1,2 раза больше по сравнению с октябрем 2011 года (в том числе населению — 54,2 млн грн).

Гостиницы и рестораны Украины в октябре т.г. реализовали услуг на сумму 371,6 млн грн, что на 4,5% больше, чем в октябре 2011 г. (в том числе населению — 239,7 млн грн).

Предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 14,323 млрд грн - на 7,7% больше, чем в октябре прошлого года (в том числе населению — 3,27 млрд грн).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 8,075 млрд грн - на 17,3% больше, чем в октябре прошлого года (в том числе населению — 916,8 млн. грн). В сфере образования было предоставлено услуг на сумму 282,3 млн грн, что на 7,1% больше по сравнению с октябрем 2011 г. (в том числе населению — 242 млн грн); в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – на сумму 821,3 млн грн, что на 34,6% больше, чем в октябре 2011 г. (в том числе населению — 471,5 млн грн); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,96 млрд грн, что на 56,8% больше по сравнению с октябрем прошлого года (в том числе населению — 842,6 млн грн).

Как сообщал УНИАН, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше, чем в 2010 году.

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