Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,1560/8,1660 грн/долл.

В четверг, 22 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,1420/8,1620, к 12:00 цены повысились 8,1450/8,1650. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1560/8,1660 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2614/20, к 12:00 сузился спрэд 0,2614/19. К закрытию цены повысились 0,2615/20. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.1400 (-0.0410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2830/1,2865, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4565/10,4840, к 12:00 цены ушли вверх 10,4650/10,4950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4890/10,5060.

В четверг, 22 ноября 2012 г., в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги были возможны только расчетами ТОМ.