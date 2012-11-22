Эксперт считает введение 15% налога с продажи валюты маловероятным

17:41, 22 ноября 2012
Финансы
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По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, власть вряд ли пойдет на введение 15% налога с продажи валюты. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН в четверг.

«Считаю это маловероятным. Притом, что я принимаю их мотивацию, почему это нужно ввести с точки зрения дедолларизации экономики, считаю, что это идет вразрез с идеей, связанной с детенизацией экономики. Поэтому я слабо представляю, как это можно сделать» - сказал О.Устенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли власть пойдет на введение 15% налога с продажи валюты.

Кроме того, он считает, что экономический эффект от введения такого сбора будет резко снижен из-за огромных затрат связанных с его администрированием.

По словам О.Устенко, в ведении «валютного налога» не заинтересован глава правительства.

«Первый, кто должен противиться этому (введению налога с продажи валюты) и, скорее всего, будет противиться, это премьер-министр. Потому что очень сомнительная выгода, которую может получить бюджет от введения этого налога, но зато слишком большой эффект социального напряжения, и он точно не сыграет на руку премьеру. Более того, это противоречит заявлениям премьера, связанным с необходимостью детенизации экономики», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне 60 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено, прежде всего, на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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