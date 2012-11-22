Дефицит госбюджета Украины в 2012 году может достичь 5% ВВП - эксперт

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2012 года может достигнуть 5% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

«К сожалению, мы понимаем, что большая часть прогнозов, которые составлялись на этот год по дефициту Госбюджета, не оправдались, и, скорее всего, дефицит может достигнуть отметки в 5% ВВП» - сказал он.

При этом О.Устенко отметил, что, безусловно, на увеличение дефицита повлияло продолжение кризисных явлений в мировой экономике, а также то, что текущий год стал годом выборов.

«Поскольку это был год выборов, то традиционно в год выборов дефицит Госбюджета расширяется. Нужно отдать должное правительству, что дефицит Госбюджета расширился всего лишь на 0,5 п.п., а не на 1-2 п.п,. как это традиционно для Украины и других стран с развивающимися рынками», - сказал О.Устенко.

В то же время он отметил, что, безусловно, дефицит Госбюджета снижать необходимо, но делать это нужно не во вред развитию экономики.

«Проблема состоит в том, что в период кризиса фискальный мультипликатор колеблется для Украины от 0,9 до 1,7. Это значит, что, снижая дефицит государственного бюджета на 1% есть риск того, что экономика может снизиться на 0,9-1,7%, а это уже серьезный удар для любой системы, но для небольшой экономики, которой является экономика Украины, это может стать колоссальным ударом. Поэтому мы ожидаем, что правительство будет крайне осторожно идти в этом направлении» - сообщил О.Устенко.

Он отметил, что дефицит госбюджета на следующий год, вероятно, будет на уровне 3,5%, что явно не совпадает с рекомендациями Международного валютного фонда, которые предусматривают дефицит госбюджета на уровне 2-2,5% ВВП. Но, по словам эксперта, достичь такого рекомендованного показателя означало бы «депрессировать экономический рост в стране».

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

В начале ноября Президент Украины одобрил увеличение дефицита госбюджета 2012 года на 7,7 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

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Дефицит счета текущих операций Украины в 2012 году может достичь около 6-6,5% ВВП - эксперты

Дефицит счета текущих операций Украины в 2012 году может достичь 11-12 млрд долл., т. е. около 6-6,5% ВВП.

Об этом говорится в аналитическом отчете Sberbank Investment Research, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, совокупный дефицит счета текущих операций за январь–сентябрь 2012 г. достиг 9,3 млрд долл., превысив приток иностранного капитала с начала года. За тот же период положительное сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами достигло 8,5 млрд долл., при этом в сентябре положительное сальдо было на уровне лишь 0,2 млрд долл., несмотря на приток 0,6 млрд долл. за счет размещения суверенных еврооблигаций и 0,5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. По мнению аналитиков, основная причина небольшого положительного сальдо счета операций с финансовыми инструментами – повышенный спрос на иностранную валюту со стороны населения (так называемое “внутреннее бегство капитала”, обусловленное низкой степенью доверия к гривне и ожиданиями ее ослабления).

Как отмечается в отчете, сохранение нынешних трендов должно привести к дальнейшему сокращению золотовалютных резервов НБУ и усилению девальвационного давления.

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