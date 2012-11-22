Азаров: Украина найдет компромисс в переговорах с ВТО об условиях сотрудничества

Украина найдет компромисс в переговорах со Всемирной торговой организацией об изменении условий присоединения к ней, уверен премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня, в ходе встречи с представителями Федерации работодателей Украины.

«Мы сейчас ведем конкретные переговоры и пытаемся найти компромиссные решения. И я думаю, что мы этого достигнем », - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что переговоры о присоединении Украины к ВТО продолжались 16 лет, в разные годы разные правительства согласовали «не лучшие» условия присоединения к секторальным соглашениям, в результате присоединение состоялось «в целом на недостаточно выгодных для нашего государства условиях».

Именно поэтому, отметил премьер, Украина инициировала пересмотр большого количества позиций по присоединению к ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Благоприятный инвест- и бизнес-климат ослабит влияние кризиса на Украину - Азаров

В условиях рецессии на мировых финансовых рынках и для минимизации влияния последствий кризиса на экономику Украины чрезвычайно актуальным является создание в государстве благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, убежден Николай Азаров. Об этом премьер-министр заявил в ходе встречи с представителями Федерации работодателей Украины.

Также, отметил он, необходимо активизировать работы по импортозамещению и развивать собственное производство.

«У нас один вопрос: или кризис навяжет нам свою повестку дня, либо мы ей противопоставим свою программу действий. Мы с вами должны как партнеры определить, какие отрасли развивать. И сейчас для нас самая главная задача - создать благоприятный инвестиционный и бизнес-климат », - сказал Н.Азаров.

По его словам, перед Украиной стоит достаточно сложная задача: как в условиях сокращения спроса на украинскую продукцию на внешних рынках и дефицита в мире кредитных ресурсов сохранить темпы экономического роста.

Премьер отметил, что правительство много сделало для минимизации влияния последствий мирового финансово-экономического кризиса на экономику Украины и для привлечения инвестиций, упрощения условий ведения бизнеса, и эти усилия власти нашли отражение в рейтингах, которые публикуют мировые финансовые организации.

«За этот год Украина продвинулась во многих рейтингах на значительное количество позиций. Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. И дело даже не в рейтингах, а в том, что бизнес реально чувствует, что в Украине отношение к нему меняется, в частности, со стороны фискальных, правоохранительных органов. И таким образом ситуация улучшается», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что у правительства и представителей отечественного бизнеса общая задача - «обеспечить процветание Украины».

«Тот факт, что мы с вами партнеры, не требует доказательства. И очевидно, что в непростые для экономики времена это партнерство укрепляться. В этой связи хочу с удовлетворением отметить активную позицию работодателей в сложный период, когда усиливается негативное влияние на экономику Украины кризисных явлений, которые происходят в Европе», - подчеркнул премьер-министр.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г., представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне.

В ноябре 2011 года главой ФРУ был избран бизнесмен Дмитрий Фирташ.