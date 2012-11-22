Заграничные банки за год вывели из Польши 7,6 млрд долл.

Варшава. Работающие в Польше заграничные банки за последние двенадцать месяцев сократили свои депозиты в своих дочерних польских компаниях на 7,6 млрд долл., или на треть - до минимального с апреля 2010 года уровня 17,5 млрд долл. (1USD=3,2PLN).

Об этом пишет в четверг, 22 ноября, издание Puls Biznesu со ссылкой на данные финансового регулятора Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Газета отметила, что заграничные банки могут повышать ликвидность своих дочерних компаний через размещение депозитов и кредитование.

"Лучше держатся кредиты. На конец сентября польские банки были должны по ним около 33,3 млрд долл., или на 1,25 млрд меньше, чем годом ранее", - пишет издание, добавив, что в июне текущего года размер этого долга достиг рекордного с 2009 года уровня 35,3 млрд долл.

"KNF следит за заграничными банками, чтобы они возобновляли кредитные линии в Польше. Регулятор однако имеет значительно меньшее влияние на их депозитную политику и строки размещения депозитов в дочерних компаниях", - отметил изданию один из банкиров.