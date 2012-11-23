Европейский Совет проигнорировал мнение Европарламента

Брюссель. Лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета одобрили решение назначить Ива Мерша членом правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня около полуночи.

Решение о назначении И.Мерша членом правления принято, несмотря на отказ Европарламента поддержать это назначение – две недели назад парламент отметил, что такой отказ связан с отсутствием женщин в Дирекции банка. И.Мерш назначен сроком на 8 лет. Он вступит в должность 15 декабря этого года и сменит на ней Хосе Мануэла Ганасалес-Парамо.

И.Мерш, 63 года, с 1998 года – управляющий Центрального банка Люксембурга.

После принятия этого решения лидеры ЕС решили сделать перерыв в заседании до утра.

Главная цель нынешнего заседания Европейского Совета – принятие нового бюджета ЕС на 2014-2020 годы. Перед началом заседания Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой и Президент Еврокомиссии Жозеф Мануэл Баррозу провели отдельные встречи со всеми лидерами стран-членов. В итоге заседание началось почти на 3 часа позже запланированного, а уже через полтора часа было завершено.

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