Доллар на межбанке снова растет

В пятницу, 23 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1550/8,1750 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2619/24, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5170/10,5470. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжили свой рост – 1,2898/1,2900 (четверг — 1,2844/46).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.