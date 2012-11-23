Германия выдвинула план “Б” для бюджета ЕС без участия Великобритании

Брюссель. Германия выдвинула план “Б” для принятия бюджета ЕС на 2014-2020 годы в случае, если Великобритания продолжит блокировать процесс.

Об этом пишет сегодня Интернет-издание EurActiv.

Издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, отмечает, что этот план был разработан в Берлине две недели назад.

Согласно плану, в случае, если сегодня на заседании Европейского Совета лидерам ЕС не удастся достичь компромисса, они признают это, и в своем итоговом заявлении подчеркнут, что переговоры о бюджете будут возобновлены на следующем саммите в январе 2013 года.

План предусматривает, что в этом случае будет достигнуто политическое решение о принятии бюджета без Великобритании, о чем лидеры и объявят после январского саммита.

Издание также отмечает, что немецкие юристы не видят в этом плане возможности обжалования такого решения Лондоном в Европейском суде в Люксембурге.

На сегодня план Германии поддержали Франция, Швеция и Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета, посвященное только одному вопросу – бюджету Европейского Союза на 2014-2020 годы.

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