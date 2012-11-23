Средневзвешенный курс на межбанке в пятницу составил 8,1224 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 22 ноября, снизился до 8,1224 грн/долл. по сравнению с 8,1398 грн/долл. за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 540,7 млн долл. (в эквиваленте), что на 1,032 млрд долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 279,1 млрд долл.

Как сообщалось, в четверг, 22 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,1420/8,1620, к 12:00 цены повысились 8,1450/8,1650. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1560/8,1660 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2614/20, к 12:00 сузился спрэд 0,2614/19. К закрытию цены повысились 0,2615/20. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.1400 (-0.0410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2830/1,2865, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4565/10,4840, к 12:00 цены ушли вверх 10,4650/10,4950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4890/10,5060.

В четверг, 22 ноября 2012 г., в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги были возможны только расчетами ТОМ.