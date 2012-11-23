Эксперт: фискальная политика могла бы стать одним из факторов стабилизации экономики ЕС

Фискальная политика Европейского Союза могла бы выступить в роли одного из факторов стабилизации экономики региона, однако европолитики заняты банальным лоббированием.

Так прокомментировал последние новости из ЕС аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «в Европе идут политические баталии относительно долгосрочного бюджета ЕС на 2014-2020 годы. Для инвесторов же более важна не степень прогресса в переговорах, а то, какие экономические прогнозы использовались для прогноза параметров евробюджета».

Аналитик также отметил, что за последние два дня были опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI в секторе недвижимости. Наиболее слабой ситуация выглядит в Европе, что логично. Однако в Китае и США PMI Manufacturing находятся выше отметки 50, что сигнализирует о росте активности в секторе или о позитивных ожиданиях инсайдеров. К примеру, в Китае индекс, рассчитываемый HSBC, превысил эту отметку впервые за 13 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета, посвященное только одному вопросу – бюджету Европейского Союза на 2014-2020 годы.

По информации интернет-издания EurActiv, в пятницу Германия выдвинула план “Б” для принятия бюджета ЕС на 2014-2020 годы в случае, если Великобритания продолжит блокировать процесс. Издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, отмечает, что этот план был разработан в Берлине две недели назад.

Согласно плану, в случае, если сегодня на заседании Европейского Совета лидерам ЕС не удастся достичь компромисса, они признают это, и в своем итоговом заявлении подчеркнут, что переговоры о бюджете будут возобновлены на следующем саммите в январе 2013 года.

План предусматривает, что в этом случае будет достигнуто политическое решение о принятии бюджета без Великобритании, о чем лидеры и объявят после январского саммита.

Издание также отмечает, что немецкие юристы не видят в этом плане возможности обжалования такого решения Лондоном в Европейском суде в Люксембурге.

На сегодня план Германии поддержали Франция, Швеция и Нидерланды.