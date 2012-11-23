Налоговая с начала года возместила 20 млрд грн НДС в автоматическом режиме

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала текущего года возместила налогоплательщикам порядка 20 млрд грн платежей по НДС в автоматическом режиме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, бюджетную компенсацию по возмещению НДС своевременно получили 480 компаний и фирм, представляющих ведущие отрасли отечественной экономики – строительство, горно-металлургический комплекс, машиностроение, судостроение, энергетику, легкую и химическую промышленность, сельское хозяйство, торговлю. При этом, по данным ГНСУ, их количество могло бы быть впятеро больше, если бы налогоплательщики выполняли необходимые для автоматического возмещения НДС условия. В их числе - начисление средней заработный платы, минимум в 2,5 раза превышающей уровень минимальной зарплаты, а также устранение расхождений между собственным налоговым кредитом и налоговыми обязательствами своих контрагентов.

Как сообщал УНИАН, общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.