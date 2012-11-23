Доллар на межбанке к 12:00 подешевел после утреннего роста

В пятницу, 23 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,1750, к 12:00 цены снизились до 8,1510/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2619/24, к 12:00 цены понизились до 0,2616/20. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 31,1375 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2898/1,2900, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5170/10,5470, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5095/10,5215.