Киевская налоговая оштрафовала американскую фармкомпанию за злоупотребление льготами

Государственная налоговая служба в Киеве на основании проведенной проверки наложила штраф в размере 31 млн грн на представительство американской фармацевтической компании. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Название компании в сообщении не указывается, вместе с тем, согласно поданной информации, компания занимается в Украине исследованием конъюнктуры рынков и изучением общественного мнения.

Как сказано в сообщении, сотрудники налоговой обратили внимание на факт ввоза представительством американской компании лекарственных средств на бесплатной основе на общую суму 21 млн грн. Впоследствии через уполномоченных представителей проводились клинические исследования этих лекарственных средств с целью дальнейшего их использования в Украине. В то же время, как утверждают столичные налоговики, не было ни одного документального подтверждения наличия заявленного объема лекарственных средств и документальных свидетельств их дальнейшего использования.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что представительство фармкомпании вело рекламные кампании не только лекарств, произведенных головной компанией в США, но и лекарств других фармпредприятий, а также безосновательно использовала нормы Соглашения между правительством Украины и правительством США об избежании двойного налогообложения, что давало представительству возможность не платить налог на прибыль.

Представительство компании с результатами расследования не согласилось и попыталось оспорить решение столичной налоговой о доначислении 31 млн грн платежей в бюджет. Однако суд признал действия налоговиков законными.

Как сообщал УНИАН, столичные налогоплательщики в январе-сентябре 2012 года перечислили в сводный бюджет 23,564 млрд грн налогов и сборов, что на 29%, или на 4,885 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.