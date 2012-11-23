Азаров прогнозирует рост ВВП в 2013 году на уровне около 3%

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер заявил в комментарии журналистам.

«Мы рассчитываем, что мы будем иметь рост валового внутреннего продукта примерно 3%. При оптимистической ситуации - будет больше. Если конъюнктура на мировых рынках не изменится, то рост ВВП будет немного меньше, возможно 2,4-2,5% », - сказал Н.Азаров.

В то же время он отметил, что правительство рассчитывает на умеренную инфляцию в 2013 году. По его словам, правительство не допустит дефляции, как это было в прошлом году.

«В следующем году мы активно будем кредитовать реализацию масштабных проектов, кредитовать экономику», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что из-за этого инфляция может немного вырасти.

«Людям этого бояться не стоит, поскольку могут незначительно вырасти цены на промышленные товары. По продовольственной группе я не думаю, что будут какие-то значительные инфляционные всплески, возможно будет 1-2%», - отметил премьер.

Н.Азаров подчеркнул, что сейчас правительство согласовывает макроэкономические показатели 2013 года с МВФ. «У нас есть свое видение, как будет развиваться экономика Украины в следующем году; у Международного валютного фонда есть свое видение. И как раз сейчас происходит процесс сближения позиций», - подытожил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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