В Польше иностранцы за время Евро-2012 потратили 350 млн долл.

Варшава. Иностранные болельщики за три недели проведения в Польше матчей финала чемпионата Европы по футболу в июне этого года потратили около 350 миллионов долларов, что на 35% больше, чем ожидали эксперты накануне турнира, но гораздо меньше 850 миллионов долларов, которые прогнозировал польский директор турнира Адам Олькович.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным государственной компании PL2012, которая координировала подготовку поляков к футбольному чемпионату, 15 матчей Евро-2012 в Польше приехали посмотреть 677 тысяч иностранцев, что почти на 10% больше, чем сообщала компания сразу после завершения чемпионата.

Данные окончательного рапорта, который подготовили эксперты по заказу польского Министерства спорта и туризма, свидетельствуют, что в Польшу приехали меньше прогнозируемых в "базовом сценарии" 820 тысяч болельщиков и 1 миллиона иностранцев, о возможном приезде которых говорили польские организаторы мероприятия.

Несмотря на это, по данным экспертов, иностранные болельщики во время своего пребывания в четырех польских городах-организаторах турнира потратили больше денег, чем прогнозировали аналитики в первом рапорте влияния Евро-2012 на Польшу IMPACT с 2010 года.

PL2012 на основании последнего рапорта, подготовленного польским Институтом туризма, улучшила прогноз увеличения количества иностранных туристов в Польше благодаря Евро-2012 до 766 тысяч ежегодно с ранее ожидаемые 489 тысяч человек.

"Больше могут быть также дополнительные доходы от иностранных туристов в 2013-2020 годах: вместо ожидаемых 1,3 млрд долларов, это может быть 2,2 млрд долларов, что на 67% больше", - отметили в госкомпании.

В то же время эксперты уменьшили оценку положительного влияния чемпионата на польский ВВП за этот же период до 6,7 с 8,8 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, нынешний чемпионат Европы по футболу, который считается третьим самым популярным спортивным событием в мире, впервые в истории состоялся в Украине и Польше, представители властей которых называли это событие чрезвычайно выгодным для экономического развития государств и популяризации в мире.

В то же время критики заявляли, что организация таких мероприятий является больше имиджевым шагом, который на практике приносит экономические убытки, а больше всего прибыли получает главный организатор турнира - Союз европейских футбольных федераций (UEFA).

Справка УНИАН. По данным Института туризма, 38-миллионную Польшу в прошлом году посетили почти 13,4 млн иностранных туристов, что на около 900 тысяч больше, чем в предыдущем году.

В 2010 году (за 2011 год данных еще нет) иностранцы, приехавшие в Польшу, потратили почти 10,4 миллиарда долларов.