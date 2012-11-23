Задолжавшая Беларусь заманивает в евробонды инвесторов из Азии

Беларусь, ищущая средства для выплаты 3 млрд долларов внешнего долга в следующем году, попытается разжечь интерес к своим госбумагам у инвесторов в Азии, сообщает Reuters со ссылкой на белорусский Минфин.

Организаторами роуд-шоу в Сингапуре и Гонконге выступают госбанки России - ВТБ и Сбербанк, один из российских кредиторов, подставивших Минску плечо - миллиарды долларов взаймы - в разгар финансового кризиса, ударившего по Беларуси после президентских выборов.

"В рамках подготовки выпуска еврооблигаций с 27 по 30 ноября белорусская делегация... посетит Сингапур и Гонконг для проведения встреч с международными инвесторами", - говорится в сообщении Минфина.

"Это non-deal, выпуск еврооблигаций пока не планируется",- сказал источник Reuters.

Беларусь говорила о планах размещения евробондов на 500-600 млн долларов в начале следующего года.

В августе 2010-го и начале 2011-го Беларусь успешно разместила евробонды на 1,8 млрд долларов, но отложила дальнейшие эмиссии на неопределенный срок из-за финансового кризиса, обвалившего белорусский рубль на 65% и вызвавшего инфляцию более 100%.

Общий внешний долг этой страны, чья экономика построена на государственном регулировании и опирается на дешевые энергоносители и кредиты политического союзника, России, составляет 12 млрд долларов. В октябре МВФ вновь отказал Минску в возобновлении кредитов, поставив условием старт либеральных реформ в экономике.

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Беларуси суверенный рейтинг "B-" со стабильным прогнозом.

На этой неделе десятилетние евробонды на 1,25 млрд долларов c доходностью 7,8% годовых разместила Украина, которая также задолжала кредиторам и просит МВФ возобновить приостановленные из-за торможения реформ займы.