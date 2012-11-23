Лидеры стран ЕС не уверены в возможности достичь бюджетного компромисса

Брюссель. Ряд лидеров стран-членов ЕС не уверены в возможности достичь бюджетного компромисса сегодня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они говорили сегодня журналистам перед началом второго дня заседания Европейского Совета, посвященного бюджету ЕС на 2014-2020 годы.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, считает, что для окончательного решения вопроса придется проводить еще один саммит.

“Я думаю, нам понадобится еще один саммит. Я всегда говорила, что не так уж и плохо, если мы сможем сегодня продвинуться так далеко, на сколько сможем”, - сказала она.

Ее поддержал и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

“Позиции слишком далеки от согласия, но это – нормально”, - сказал он.

Премьер-министр Финляндии Ирки Катайнен также отметил, что позиции сторон относительно будущего многолетнего бюджета ЕС очень далеки.

“Именно поэтому трудно предусмотреть, какой результат саммита мы будем иметь сегодня”, - сказал он.

Похожее мнение выразил и премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо.

“Мы будем работать, будем вести переговоры, будем слушать. Но самая главная проблема, базовая проблема – отсутствие достаточного количества денег”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, последнее предложение, представленное Президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпоем, предусматривает установить расходы бюджета на 2014-2020 годы в сумме 972 млрд евро. При этом, Великобритания требует дальнейшего снижения расходов бюджета ЕС до 890 млрд евро.