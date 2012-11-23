Премьер хочет создать в Украине Банк реконструкции и развития

В Украине будет создан Банк реконструкции и развития для кредитной поддержки экспортеров и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я поставил задачу вернуться к той идее, которая много лет в Украине обсуждается, но никак не хватает решимости ее реализовать. Это, прежде всего, кредитная поддержка наших экспортеров. Для этого мы планируем создать Банк реконструкции и развития. Задача этого банка, прежде всего, - обеспечить кредитование крупных инфраструктурных проектов », - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что реализация крупных инфраструктурных проектов и кредитная поддержка экспортообразующих отраслей позволит обеспечить ускорение развития экономики в условиях рецессии на внешних рынках.