Госдолг Украины в октябре сократился до 61,7 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составил 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, в октябре 2012 г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 2,9 млрд грн, в основном за счет очередных выплат по погашению долга перед МВФ.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в октябре т.г. уменьшился на 1,2% – до 36,233 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 0,3%, до 25,443 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в октябре увеличилась на 0,3% – до 12,683 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,182 млрд долл., гарантированный внутренний – 1,502 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября 2012 года составлял 495,793 млрд грн, или 62,028 млрд долл., что на 0,8% больше показателя на конец августа 2012 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.