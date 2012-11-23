На межбанке пятницы торги закрылись котировками 8,15/8,16 грн/долл.

В пятницу, 23 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,1750, к 12:00 цены снизились до 8,1510/8,1570. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,1575/8,1625 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2619/0,2624, к 12:00 цены понизились до 0,2616/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2617/0,2621. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31.1425 (-0.0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2870/1,2915. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5170/10,5470, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5095/10,5215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,5230/10,5335.