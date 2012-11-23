Нацбанк продолжит проведение плавной девальвации гривни — эксперт

Национальный банк Украины, вероятно, и дальше будет проводить плавную девальвацию национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции в четверг.

«Нам кажется, в том, что касается курсовой политики, будут пытаться девальвировать гривню, девальвировать плавно, мягко, но девальвировать», - сказал он.

При этом О.Устенко отметил, что провести более глубокую девальвацию, в которой, не исключено, нуждается экономика, Нацбанку не дают ряд ограничений.

Первым таким ограничением он назвал большой объем государственного долга и долга частного сектора, обслуживать который в случае чрезмерной девальвации будет очень сложно.

«Общая сумма долга находится на уровне около 130 млрд долл., и при резкой девальвации есть риск значительного увеличения стоимости обслуживания долга, что является абсолютно неприемлемым», - отметил О.Устенко.

Также резко девальвировать гривню НБУ не может из-за того, что расчеты за импортный газ Украина проводит в валюте.

«Значительно девальвировать гривню означает не что иное, как переложить это бремя либо на бюджет, либо на налогоплательщиков, что также является неприемлемым», - отметил эксперт.

Третьим ограничением О.Устенко назвал некачественный кредитный портфель украинских банков со все еще значительной долей проблемных кредитов, которая при резкой девальвации гривни вырастет еще больше.

Последнее ограничение, не позволяющее резко обесценить гривню, по его мнению, заключается в том, что курсообразование в Украине уже давно считается не экономической, а скорее политической категорией.

В свою очередь, директор института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец считает, что влияние девальвации на стоимость обслуживания госдолга может быть компенсировано за счет дополнительных инфляционных доходов, которые получит госбюджет.

«Девальвация, и этого никто не отрицает, ведет к увеличению инфляции, увеличение инфляции ведет к увеличению доходов бюджета. Таким образом, у бюджета возникает возможность получить дополнительные доходы и направить их на ту статью, которая связана с увеличением расходов по обслуживанию долга. Наши оценки говорят, что здесь можно достичь баланса, то есть доходы увеличатся больше, чем увеличатся расходы на обслуживание долга», - отметил В.Геец.

Что касается ситуации с проблемной задолженностью украинских банков, то он подчеркнул, что у банковской системы было два стабильных года для того, чтобы решить эту проблему. При этом главной причиной, по которой эта проблема все еще не решена, по его мнению, является нежелание банков снижать свою прибыль.

«Ведь мы имели два года стабильных, а портфель не улучшился, значит, есть проблемы в самой системе. Банки и клиенты, клиенты и банки, кому-то нужно уступить, и прежде всего должен уступить тот, кто за счет своей деятельности получает прибыль, - считает В.Геец. - Мне кажется, что мы в этом случае действуем по принципу страха и все-таки попытки сохранить прибыль, боимся ее потерять, но в конечном итоге можем потерять больше».