Бюджетный саммит ЕС закончился безрезультатно

Брюссель. Заседание Европейского Совета, посвященное принятию бюджета ЕС на 2014-2020 годы, окончено.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

“Саммит окончен”, - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что стороны не приняли никакого решения, кроме того, что через две недели лидеры ЕС планируют вновь собраться для обсуждения бюджета.

На сегодняшний день проект бюджета на 2014-2020 годы предусматривает общие расходы в 973 млрд евро. При этом, Великобритания требует дальнейшего сокращения расходов бюджета ЕС до 890 млрд евро, в то время, как ряд “новых” членов ЕС пытаются добиться максимально высоких показателей европейского бюджета.

Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпой на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания ЕС сообщил, что принять следующий многолетний бюджет ЕС на 2014-2020 годы планируют в начале следующего, 2013 года.

“Двусторонние переговоры вчера и конструктивные дискуссии в рамках Европейского Совета демонстрируют достаточный уровень потенциального сближения, чтобы сделать решение возможным в начале 2013 года”, - сказал он.

Х.Ван Ромпой отметил, что он получил мандат от Европейского Совета продолжить переговоры и консультации со странами-членами вместе с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Президент Еврокомиссии, в свою очередь, отметил, что переговоры, которые длились два дня, дали возможность лучше понять позиции отдельных стран-членов ЕС.

“Реальность заключается в том, что мы еще не находимся в точке достижения консенсуса, и нам нужен еще один раунд переговоров”, - сказал Ж.М.Баррозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лидеры стран ЕС не уверены в возможности достичь бюджетного компромисса