МВФ смягчил условия сокращения долга для Греции

Международный валютный фонд смягчил ориентир сокращения долга для Греции, и ей осталось закрыть разрыв в 10 миллиардов евро (13 млрд долл.), чтобы получить жизненно важную финансовую помощь от международных кредиторов, заявил в пятницу министр финансов Греции, сообщает Reuters.

При этом другие источники, вовлеченные в переговоры, предупреждают, что разрыв намного больше, чем предполагает Греция, и что стороны пока не слишком близки к решению самой неподатливой проблемы еврозоны.

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас дал понять, что компромисс близок, сказав, что МВФ согласился признать долг страны приемлемым, если он упадет до 124 процентов ВВП в 2020 году, сдав первоначальные позиции: раньше он требовал 120 процентов. Еврогруппа уже договорилась о мерах сокращения греческого долга до 130 процентов ВВП в 2020 году, сказал он.

"Остается закрыть разрыв в 5-6 процентных пунктов ВВП - около 10 миллиардов евро", - сказал Я.Стурнарас репортерам в Брюсселе.

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