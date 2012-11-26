На текущей неделе котировки «американца» могут существенно сдвинуться - FOREX CLUB

Основным макроэкономическим релизом, способным оказать влияние на позиции доллара на текущей неделе, может стать отчет по заказам на товары длительного пользования 27 ноября, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, несмотря на то, что его влияние на участников валютного рынка традиционно носит ограниченный характер, он может спровоцировать движение на фондовых площадках США, а динамика индексов может, в свою очередь, существенно двигать котировки «американца».

Участники торгов по паре EUR/USD будут ожидать итогов очередной встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет вновь обсуждаться греческий вопрос. Однако, рынок уже продемонстрировал иммунитет к этой проблеме, а поэтому реакция на ее разрешение может носить ограниченный характер. Правительство Италии 29 ноября проведет очередной аукцион по размещению долгосрочных облигаций. Определенное влияние на котировки евро можно ожидать и от его итогов. С точки зрения технического анализа для сохранения восходящего тренда, начавшегося после тестирования поддержки 1,2690, важно будет удерживать уровень 1,2760.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, целью импульса вверх может стать отметка 1,3020, которая может быть достигнута, если пара преодолеет сопротивление 1,2925.

Движения пары GBP/USD будут во многом определяться внешним фоном и поведением EUR/USD, с которой она традиционно держит высокий уровень корреляции. Ситуация в экономике Великобритании очень туманна, а потому стерлинг не может сформировать устойчивых трендов. В случае усиления евро определенным интересом для длинных позиций будет обладать кросс-курс EUR/GBP. Целью движения может стать уровень 0,8140.

Японская иена продолжает пребывать под давлением против доллара, которое имеет все шансы сохраниться. Целью текущего импульса вверх может стать отметка 84,00. Однако, стоит отметить, что после бурного роста в последние две недели пара USD/JPY уже перекуплена и может нуждаться в коррекции. В случае ее начала, определенным интересом для длинных позиций могут стать отметки 81,40 и 80,90.