Сегодня состоится чрезвычайное заседание Еврогруппы по греческому вопросу

В понедельник, 26 ноября, состоится чрезвычайное заседание Еврогруппы по поводу решения вопроса о предоставлении Греции еще нескольких миллиардов финансовой помощи.

Как передает Немецкая волна, после того, как бюджетный саммит Евросоюза 23 ноября провалился, у 17 государств Еврогруппы есть шанс продемонстрировать свою дееспособность на чрезвычайном заседании в понедельник. Министры финансов во главе с премьер-министром Люксембурга Жаном-Клодом Юнкером сделают третью попытку позволить выплату следующего транша помощи для почти неплатежеспособной Греции.

Ж.Юнкер накануне дал понять, что и его терпению есть пределы. «Я считаю, что на этом заседании мы наконец-то решим греческий вопрос. Ведь при нынешней ситуации необходимо завершать консультации», - сказал люксембургский премьер после саммита ЕС. На протяжении пятницы и субботы Ж.Юнкер обзванивал министров финансов, чтобы заручиться их солидарностью на понедельник.

В прошлый понедельник, 19 ноября, 17 главам государств и председателю МВФ Кристин Лагард прийти к согласию относительно пакета помощи Греции не удалось. Проблема в том, что запланированных 31 миллиарда евро Афинам уже будет недостаточно. Чтобы хотя бы свести концы с концами, грекам уже в ближайшее время понадобится 45 миллиардов. Из-за тяжелого экономического спада грекам следует предоставить дополнительную двухгодичную отсрочку, чтобы выйти на допустимый уровень задолженности.

Эта отсрочка стоит дополнительных 14 миллиардов евро. Однако министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отказывается завизировать дополнительную программу помощи для Греции. Потому эксперты Еврогруппы ищут другие способы финансирования - от снижения процентов на текущие кредиты до скупке старых греческих долгов на финансовых рынках.

Промедление Еврогруппы возмущает премьер-министра Греции Антониса Самараса. В интервью журналистам во время саммита ЕС он этого не скрывал: «Мы выполнили свои обязательства. Наступила очередь наших европейских партнеров и Международного валютного фонда выполнить свою часть договоренностей».

Невзирая на массовые протесты против курса сбережения, греческий парламент одобрил госбюджет на 2013-й год. Документ предусматривает экономию почти 9,5 млрд евро.

Тройка аудиторов, которые представляли Еврокомиссию, Европейский центробанк и Международный валютный фонд, и в самом деле засвидетельствовали, что Афинами приняты необходимые шаги относительно жесткой экономии и реформ. Однако с реализацией этих решений Греция пока отстает. Поэтому, по мнению аудиторов, нужны дополнительные два года, чтобы снизить греческие долги до уровня 120 процентов ВВП. Иначе экономическая рецессия в стране будет значительно страшнее.

По неподтвержденным данным из кругов Еврогруппы, руководительница МВФ Кристин Лагард уже не настроена категорически против отсрочки. МВФ вроде бы готов согласиться с тем, что в 2020 году объем греческой задолженности будет составлять 124 процента валового внутреннего продукта. Сначала в планах было 120 процентов. На сегодня долги равняются 170 процентам от экономической мощности государства. Из-за продолжительной рецессии долги и в следующем году лишь будут расти, отмечают эксперты.