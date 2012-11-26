Торги на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 26 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1600/8,1700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2634/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5805/10,5950. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжили свой рост – 1,2965/67 (пятница — 1,2898/1,2900).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.