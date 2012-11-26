Столичная налоговая доначислила в бюджет 560 млн грн налогов

Государственная налоговая служба в Киеве с начала года доначислила в бюджет порядка 560 млн грн налогов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС в Киеве со ссылкой на главу управления столичной налоговой милиции Игоря Усика.

Согласно сообщению, только в октябре объем доначислений составил 21 млн грн, при том, что количество проверок, в том числе проверок субъектов малого и среднего бизнеса, сократилось.

Вместе с тем, по данным столичной налоговой, за январь-октябрь 2012 года сотрудники налоговой милиции раскрыли 465 преступлений в сфере налогообложения, из которых 95% считаются тяжкими. В частности, прекращена деятельность 56 фиктивных фирм и 15 конвертационных центров.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года после проведенных проверок дополнительно начислила к оплате 3,86 млрд грн налогов и сборов с украинских предприятий, что на 419 млн грн больше прошлогодних показателей.