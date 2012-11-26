НБУ хочет бороться с зарплатами в “конвертах” введением 15% сбора на продажу валюты

Национальный банк Украины, предлагая 15% сбор при продаже валюты, хочет стимулировать работодателей выплачивать зарплату исключительно в национальной валюте.

Об этом в интервью изданию “Деловая столица” заявил заместитель председателя Нацбанка Валерий Прохоренко.

“Кроме всего прочего, мы стимулируем физлиц и их работодателей к получению (выдаче) зарплат исключительно в национальной валюте. То есть это еще и борьба с зарплатами "в конвертах" - отбеливание доходов и повышение прозрачности расчетов. Еще одна цель - наполнение Пенсионного фонда”, - сказал он.

Объясняя, почему выбран сбор именно в размере 15%, В.Прохоренко отметил, что за основу взята действующая в стране ставка налога с физических лиц. По его словам, поскольку администрирование налога - это сложный процесс, то было решено ввести сбор, направленный на пополнение Пенсионного фонда. Заместитель главы НБУ заверяет, что от подобных аналогий отталкивались во многих государствах: в зависимости от страны размер валютного сбора сегодня колеблется от 5 до 20%.

В.Прохоренко отметил, что портфель валютных кредитов населения сегодня превышает 10 млрд долларов, и поэтому сбор на покупку валюты стал бы “серьезным бременем”. Поэтому и было принято решение ввести такой сбор именно на продажу валюты.

Говоря о перспективах принятия законопроекта, заместитель главы НБУ отметил, что с профильным комитетом в парламенте в ближайшее время будет проведена работа и обсуждены основные нормы законопроекта. “Но, полагаю, он существенно не изменится. Изменится лишь понимание депутатами главной направленности нововведений”, - сказал В.Прохоренко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе тут же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка. При этом директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила о том, что введение 15% налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.

Позже автор законопроекта - народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики предложил отозвать законопроект. «Законопроект будет доработан с учетом согласования позиций Кабинета министров, Национального банка и общественности», - сказал В.Хомутынник.

По его мнению, будут проведены дополнительные консультации с участием представителей правительства, НБУ, народных депутатов, экспертов банковского сообщества с целью найти компромиссную позицию относительно урегулирования вопросов валютного рынка.