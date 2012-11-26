Межбанк 23 ноября обновил рекорд дневного объема торгов

Рекорд дневного объема купли-продажи валюты на межбанковском валютном рынке был обновлен на последней сессии, 23 ноября, на уровне, в эквиваленте, 3,026 млрд долл. (предыдущий максимум был установлен 5 ноября - 2,674 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

На последних торгах объем продажи доллара составил 2,405 млрд долл., а средневзвешенный курс гривни снизился до 8,1369 грн/долл. по сравнению с 8,1224 грн/долл. за предыдущий банковский день.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,1750, к 12:00 цены снизились до 8,1510/8,1570. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,1575/8,1625 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2619/0,2624, к 12:00 цены понизились до 0,2616/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2617/0,2621. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31.1425 (-0.0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2870/1,2915. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5170/10,5470, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5095/10,5215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,5230/10,5335.