Списание долгов Греции станет главной проблемой переговоров Еврогруппы и МВФ

Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в понедельник, 26 ноября, попробуют "разморозить" вторую программу помощи Греции, но сначала им нужно договориться, можно ли простить часть государственных кредитов Афинам, чтобы снизить их задолженность, сообщает Reuters.

Министры еврозоны и их заместители за последние две недели провели множество заседаний и конференций, пытаясь решить, каким способом сократить греческий долг, который, видимо, достигнет 190 процентов ВВП в следующем году, до более приемлемых 120% в течение 8-10 лет.

Не договорившись о том, как снизить долг, министры финансов и МВФ не хотят возобновлять платежи Афинам, несмотря на то, что Греция выполнила все условия - они не могут быть уверены, исчезнет ли когда-нибудь необходимость в экстренной помощи.

Ключевой вопрос таков: может ли греческий долг стать приемлемым без списания правительствами еврозоны кредитов Афинам?

До сих пор регуляторы обсуждали различные варианты уменьшения долга, в том числе снижение ставок по уже выданным двусторонним кредитам с нынешних 150 базисных пунктов.

Насколько снизить ставку, пока не решено - Франция и Италия хотели бы снизить ее до 30 базисных пунктов, а Германия и некоторые другие страны настаивают на 90 базисных пунктах.

Еще один вариант, который может снизить долг Греции почти на 17 процентов ВВП, - отсрочка выплаты процентов по кредитам, выданным Греции Европейским фондом финансовой стабильности на 10 лет.

Европейский центробанк может отказаться от прибылей по греческим облигациям, купленным с большой скидкой. Это уменьшит долговое бремя страны на 4,6 процента к 2020 году.

Однако не все центробанки еврозоны готовы уступать свои прибыли, и немецкий Бундесбанк в их числе.

Греция также может совершить обратный выкуп своих облигаций, находящихся в частном владении, с большой скидкой.

Но в документе, подготовленном к заседанию министров на прошлой неделе, говорится, что цель в 120 процентов ВВП не может быть достигнута к 2020 году, если только министры финансов не примут убытки по своим кредитам Афинам, не обеспечат дополнительное финансирование или не заставят частных кредиторов продать греческий долг со скидкой.

Согласно последнему анализу, долг можно снизить до 125 процентов ВВП в 2020 году, сказал представитель еврозоны, знакомый с ходом переговоров.