ЕЭК и Украина 28 ноября проведут первое заседание «Диалога по торговым вопросам»

Москва. 28 ноября в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко проведут первое заседание «Диалога по торговым вопросам».

Как сообщили УНИАН в ЕЭК, по итогам переговоров стороны на совместной пресс-конференции сообщат об итогах заседания «Диалога по торговым вопросам», достигнутых договоренностях в сфере снятия ограничений во взаимной торговле, а также о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами Таможенного союза и Украиной.

Также сторонами будет подписан совместный протокол об обмене информацией относительно применения ограничительных мер в торговле.

«Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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