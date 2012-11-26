Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,1585/8,1635 грн/долл.

В понедельник, 26 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1600/8,1700, к 12:00 цены снизились — 8,1520/8,1595. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1585/8,1635 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2638, к 12:00 цены понизились — 0,2626/0,2630. К закрытию цены откатились к уровню 0,2628/0,2632. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31.0097 (-0.1328).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2945/1,2980. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5805/10,5950, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5640/10,5775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились — 10,5720/10,5825.