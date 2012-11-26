В Госстате подсчитали, что задолженность по зарплате сократилась на 3%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн.

Об этом говорится на сайте Госстата.

Как сказано в сообщении, наиболее значительный объем задолженности зафиксирован в промышленности – 520,1 млн грн, строительстве – 100,2 млн грн, сфере операций с недвижимостью, инжениринга и предоставления услуг предпринимателям – 117,1 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в сфере лесного хозяйства – 1,1 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем долгов по зарплате зафиксирован в Донецкой области – 162,2 млн грн и в Харьковской области – 104,49 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 62 тыс. грн. Задолженность по зарплате в Киеве составила 71,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по заработной плате на 1 октября 2012 года составила 927,047 млн грн.