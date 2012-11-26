Украина может подписать новую программу сотрудничества с МВФ

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко не исключает, что Украина может продлить действующую или подписать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

Он отметил, что программа сотрудничества может быть продлена до августа 2013 года.

«На 8 месяцев может быть продолжена старая программа – до августа 2013 года. У нас на сегодняшний день такая возможность есть и она определена документами. Это зависит от доброй воли МВФ. Нам необходимо определиться, что нам больше нужно: старая программа, действие которой нужно продлить, или новая программа, которая будет разработана абсолютно на новых реалиях. Потому что реалии начала 2010 года, на которых разрабатывалась эта программа, и реалии глобального кризиса, с которыми мы вступаем в 2013 год, разные. Мы абсолютно не исключаем, что возможные варианты новой программы для нас также будут приемлемыми», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что новую программу сотрудничества с МВФ в случае необходимости можно будет разработать и принять до февраля 2013 года.

«Новую программу можно абсолютно реально разработать и принять до февраля 2013 года», - сказал П.Порошенко.

Напомним, что на сегодняшний день Украина сотрудничает с МВФ по программе предоставления кредитов stand-by на 16 млрд долл. от 2010 года, действие которой заканчивается в декабре текущего года.

Правительство ведет переговоры по продлению программы.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд долл.

После принятия программы летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности - относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.