Economist: Украина войдет в тройку наиболее динамично развивающихся экономик Европы

Варшава. Украина по уровню роста ВВП в следующем году войдет в тройку самых динамично развивающихся государств европейского континента, уступив лидерство Турции и занявшей второе место России.

Об этом сказано в прогнозе британского журнала Economist, опубликованном польской газетой Puls Biznesu.

Среди анализируемых экспертами одного из самых авторитетных в мире изданий 30 европейских стран в следующем году динамичнее всего будет развиваться турецкая экономика - на 4,1%.

ВВП России, согласно прогнозам, вырастет на 3,9%, а замыкающей тройку лидеров Украины - на 3%.

Среди входящих в исследование государств Евросоюза быстрее всего будут расти экономики прибалтийских стран - Эстонии, Литвы и Латвии - в пределах 2,9-2,7%, соответственно.

Аналитики Economist прогнозируют рецессию в Португалии (-2,2%), Греции (-1,8%), Испании (-1,2%) и Италии (-0,3%).

Рост в других странах, включительно с не входящими в ЕС Норвегией, Данией, Хорватией, от 0,4 до 2,5 процента.

Крупнейшие экономики Евросоюза, Германии, Великобритании и Франции, согласно прогнозу, вырастут в пределах 0,6-0,4 процентов соответственно.

В прогноз Economist не включена Беларусь.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава правительства Украины Николай Азаров сказал, что в следующем году власти ожидают роста ВВП на около 3%, не исключив более высокого роста в случае улучшения ситуации на мировых рынках или меньше, если конъюнктура еще ухудшится.

МВФ и ЕБРР, согласно последним обнародованным данным, прогнозируют в следующем году рост ВВП Украины на 3,5-4%.

В текущем году, согласно оценкам большинства экспертов, темп роста украинского ВВП может снизиться до 1% с 5,2% в 2011 году.