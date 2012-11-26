Положительный финрезультат предприятий Украины в январе-сентябре составил 53,2 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года сократилась на 19,4% - до 135,93 млрд грн. С убытком январь-сентябрь 2012 год завершили 39,1% предприятий страны против 40,8% в январе-сентябре 2011 года. Сумма убытка предприятий в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросла на 6,1% - до 82,76 млрд грн.

По данным Госстата, январь-сентябрь 2012 года завершили с убытком 42,9% промышленных предприятий Украины (за 9 месяцев 2011 года - 42,5%). Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-сентябрь 2012 года составил 19,003 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.