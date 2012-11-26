У Азарова продолжают обсуждать с МВФ макропоказатели 2013 года

Правительство Украина продолжает обсуждать с МВФ прогнозные макропоказатели 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сегодня на брифинге.

«Сейчас у нас идет интенсивный диалог с МВФ для того, чтобы учесть прогнозные позиции МВФ, поскольку, по моему мнению, задача возобновления сотрудничества с МВФ повысит прогнозированность и стабильность экономической политики следующего года», - сказал П.Порошенко.

Напомним, Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.

При этом он подчеркнул, что сейчас правительство согласовывает макроэкономические показатели 2013 года с МВФ. «У нас есть свое видение, как будет развиваться экономика Украины в следующем году; у Международного валютного фонда есть свое видение. И как раз сейчас происходит процесс сближения позиций», - отметил премьер-министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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