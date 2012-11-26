Минфин обеспокоен возможностью поступления в Украину “кровавых алмазов”

Министерство финансов Украины обеспокоено возможностью поступления в Украину “кровавых алмазов” по причине ненадлежащего уровня контроля со стороны Государственной таможенной службы Украины за ввозом и вывозом из страны необработанных алмазов.

Об этом говорится в письме Минфина в адрес Гостамслужбы от 12 ноября 2012 года.

В документе указывается, что после двухлетнего переговорного процесса, известного под названием "Кимберлийский процесс", 52 страны, причастные к производству и обработке алмазов, включая Украину, 5 ноября 2002 года в Интерлакене (Швейцария) заключили соглашение - Интерлакенскую декларацию, которая способствовала прекращению торговли "кровавыми алмазами". Согласно Декларации, а также другим международным документам, Украина официально с 1 января 2003 года взяла на себя обязательство проводить торговлю необработанными алмазами только со странами - участницами Кимберлийского процесса.

”Министерство финансов Украины... обеспокоено фактом отсутствия с момента вступления в силу нового Таможенного кодекса Украины контроля со стороны таможенных органов за наличием сертификата Кимберлийского процесса при таможенном оформлении необработанных алмазов в случае их ввоза на таможенную территорию Украины и вывоза с таможенной территории Украины”, - говорится в письме Минфина.

В документе также указывается, что необеспечение Гостаможслужбой контроля за наличием сертификата Кимберлийского процесса при таможенном оформлении алмазов “недопустимо, поскольку может привести к остановке деятельности алмазоперерабатывающей отрасли Украины и применению определенных санкций ООН к Украине”.

Минфин обязал Гостаможслужбу безотлагательно обеспечить надлежащий контроль за наличием сертификата Кимберлийского процесса в соответствии с требованиями Интерлакенской декларации при осуществлении таможенного оформления необработанных алмазов.

Справка УНИАН. Согласно Кимберлийскому процессу, с 1 января 2003 года начала функционировать глобальная система контроля за торговлей алмазами, которая предусматривает введение специального сертификата, содержащего данные о производителе и импортере алмазов, весе груза и его стоимости. Это должно помочь избежать проникновения на рынок "кровавых" алмазов, продажа которых является источником финансирования террористических движений.