Еврокомиссия предложила новый проект бюджета ЕС на 2013 год

Брюссель. Европейская комиссия предложила новый проект бюджета ЕС на 2013 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, необходимость в подготовке нового проекта бюджета была вызвана провалом переговоров между Европарламентом и Советом ЕС 13 ноября этого года.

Европарламент отказался согласовывать с Советом ЕС проект бюджета на 2013 год до тех пор, пока страны-члены не поддержат предложение Еврокомиссии об увеличении на 9 млрд евро расходов в рамках бюджета нынешнего года для финансирования ряда общеевропейских программ, в том числе программы студенческих обменов Erasmus.

Новый проект бюджета на 2013 год, подготовленный Еврокомиссией в соответствии с требованиями соглашения ЕС, практически не изменился по сравнению с первой версией, представленной Комиссией еще в апреле этого года.

Так, общая сумма обязательств в новом проекте бюджета-2013 установлена в размере 151 млрд евро (150,9 млрд евро в первой редакции), а сумма выплат – в размере 137,8 млрд евро (137,9 млрд евро в первой редакции).

Новый проект бюджета будет передан на рассмотрение Европарламента и Совету ЕС.