Дефицит долларов на внутреннем рынке Украины создан искусственно — Данилишин

Дефицит долларов на внутреннем рынке Украины создан искусственно, прежде всего из-за занижения денежной оценки экспорта, считает бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Об этом он написал в комментарии на своей странице в Facebook.

«Дефицит долларов на внутреннем рынке Украины создан искусственно, прежде всего из-за занижения денежной оценки экспорта, искусственного завышения цены импорта и целого ряда других факторов, которые используются в интересах олигархических структур», - считает Б.Данилишин.

Также он отмечает, что свободный обменный курс в стране нужно было вводить еще в мае-июне 2012 года.

«Искусственное сдерживание курса также способствовало рецессии в экономике страны», - отметил он.

Б.Данилишин также уверен, что девальвация в Украине из-за непродуманной политики Нацбанка неизбежна.

«Неизбежность девальвации национальной валюты искусственно подогревалась и непродуманной политикой Национального банка Украины. Если есть спрос на валюту - не надо ничего запрещать - это только усиливает ажиотаж, панику, а стараться всеми возможными средствами удовлетворять спрос. Для этого нужно предлагать привлекательные депозитные программы для аккумулирования средств населения в банковских структурах, создавать государственные (под гарантии правительства) жилищные фонды для строительства жилья, формировать своего рода государственные жилищные облигации, которые затем можно было бы обменять через жилищные программы на квадратные метры жилья. Наконец - реально заниматься рынком земли, а не имитировать какую-то земельную реформу. Нужно реально показать, что скупка валюты является не самым лучшим способом сбережения в период кризиса», - пишет Б.Данилишин.

Также Б.Данилишин считает, что правительство и Нацбанк в кризисных условиях должны были бы: на период 2012 - первой половины 2013 года - ввести обязательную 100% продажу экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке Украины; запретить возвращение НДС на объемы экспорта, осуществляемых через офшоры; ввести дополнительный 20% налог на все транзакции, осуществляемые через оффшоры, на период 2012 - первой половины 2013 года - ввести 20% налог на закупку валюты для потребностей некритического импорта продукции; вернуть в Украину незаконно вывезенные ее валютные резервы и не допускать новых случаев и «волн оттока» долларов с внутреннего рынка Украины - это более 150 млрд долл. США; объемы незаконных транзакций по выводу средств за рубеж считать убытками государства Украина.

«Чтобы предотвратить банковский кризис, НБУ целесообразно принять ряд решений, устанавливающих принципы рефинансирования коммерческих банков с проблемами краткосрочной ликвидности при проявлениях признаков финансового кризиса. Для предотвращения валютного кризиса необходимо выработать комплекс мер, которые не позволят валютным спекулянтам расшатывать курс. При этом НБУ и в дальнейшем должен проводить политику повышения волатильности курса для снижения рисков разбалансирования платежного баланса», - отметил Б.Данилишин.

Для поддержания платежного баланса, отметил Б.Данилишин, следует избегать оттока капитала. Надо рассмотреть опыт Польши в части недопущения трансферта капитала дочерних банков к материнским и ограничения оттока банковского капитала на уровне 5% от уставного капитала.

Кроме того, подчеркнул Б.Данилишин, одна из главных задач сегодня - восстановление программ сотрудничества с Международным валютным фондом.

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