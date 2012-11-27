Еврогруппа и МВФ выделят финпомощь Греции в размере 43,7 млрд евро

Страны еврозоны и представители Международного валютного фонда пришли к соглашению о выделении 43,7 млрд евро финансовой помощи Греции.

«Это не просто деньги. Это обещание лучшего будущего для народа Греции и стран зоны евро в целом», - заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Глава МВФ Кристин Лагард поприветствовала сделку, которая «сделает существенный вклад в устойчивость ее (Греции - ред.) долга».

Ранее стало известно, что было решено сократить государственный долг Греции до 124% ВВП к 2020 году, передает «Газета.Ru».