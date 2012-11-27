Минфин 27 ноября проведет внеплановый ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, ведомство намерено доразместить индексированные ОВГЗ со сроком погашения 11 ноября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек 20 ноября в госбюджет 74,099 млн долл. и 506,685 млн грн от продажи ОВГЗ. Средства в гривнях были привлечены в результате размещения стандартных 5-летних ОВГЗ под 14,3% годовых. Сумма в долларах США была привлечена от продажи 2-летних бумаг, номинированных в долларах США, по которым была снижена доходность до 8,5% с 9,3%.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 192,85 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,435 млрд грн, в собственности банков - 71,659 млрд грн, нерезидентов - 6,058 млрд грн.