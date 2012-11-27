Приоритетом политики в 2013 году будет возобновление сотрудничества с МВФ – Порошенко

Приоритетом экономической политики Украины в 2013 году будет возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

"Приоритетом 2013 года будет возобновление работы с МВФ", - сказал П.Порошенко..

В то же время он не назвал макроэкономические показатели на 2013 год.

"Пока мы не согласуем все макропоказатели, я не могу о них говорить. Экономическая политика без сотрудничества с МВФ будет рискованной и неэффективной", - отметил П.Порошенко.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины с МВФ выделении кредита stand-by в размере 10 млрд SDR (около 15,8 млрд долл.), подписанная 16 июля 2010 года на 29 месяцев, предусматривает возможность ее продления еще на 8 месяцев — до августа 2013 года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за несогласованности условий предоставления средств, в частности, из-за отказа Украины повышать тарифы на газ для населения для улучшения финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

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