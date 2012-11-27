Межбанк открылся снижением котировок

Во вторник, 27 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1550/8,1640 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2635/0,2639, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5925/10,6060. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжили рост – 1,2991/1,2993 (понедельник — 1,2965/1,2967).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.