Средневзвешенный курс на межбанке в понедельник составил 8,1297 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 26 ноября, укрепился до 8,1297 грн/долл. по сравнению с 8,1369 за предыдущий банковский день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,044 млрд долл. (в эквиваленте), что на 1,982 млрд долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 871,5 млрд долл.

Как сообщалось, в понедельник, 26 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1600/8,1700, к 12:00 цены снизились — 8,1520/8,1595. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1585/8,1635 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2638, к 12:00 цены понизились — 0,2626/0,2630. К закрытию цены откатились к уровню 0,2628/0,2632. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31.0097 (-0.1328).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2945/1,2980. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5805/10,5950, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5640/10,5775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились — 10,5720/10,5825.